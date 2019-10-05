В Германии два пожилых человека скончались из-за колбасы

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-05T03:26:15+03:00

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В немецком городе Гессен после употребления колбасы производства компании Wilke Wurstwaren скончались два пожилых человека, еще 37 заболели, сообщает журнал Spiegel.

Связь смертей и случаев заражения с мясной продукцией именно этой компании, проработавшей в Германии более 80 лет, уже доказали специалисты из Института Роберта Коха. Отмечается, что колбасные изделия были заражены листерией. В четверг, 3 октября, Wilke Wurstwaren объявила о начале процедуры банкротства, а в пятницу несколько крупных торговых сетей стали убирать с прилавков своих магазинов ее продукцию.

Телеканал NOS сообщает, что за последние два года в Германии из-за листериоза умерли три человека, а у одной женщины случился выкидыш. Правда, раньше «грешили» на мясную продукцию компании Offerman. Начато расследование.

СПРАВКА «КП»

Листериоз — опасная инфекция, которая вызывается палочковидными бактериями листерии (лат. Listeria), широко распространенными во внешней среде – воде, почве, растениях. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства. Источником заражения сельскохозяйственных животных являются корма, в частности, силос, где эти бактерии размножаются.

Листерия инфицирует центральную нервную систему, может вызвать менингит и энцефалит. Листериозу наиболее подвержены определённые группы людей – беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

ИСТОЧНИК KP.RU