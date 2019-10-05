Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования Земли

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-05T06:44:24+03:00

Ракета-носитель Long March 4C в ночь на субботу стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 5 октября, Китай успешно запустил в космос спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-10» (Gaofen-10), сообщает газета China Daily.

Ракета-носитель Long March 4C стартовала с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере КНР, в 02:51 субботы по местному времени (21:51 мск, пятница) Космический аппарат уже выведен на нужную орбиту.

«Гаофэнь-10» планируют использовать для наблюдения за земной поверхностью, применять при проектировании дорожных сетей и градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий. Отмечается, что установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее 1 м.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 августа Китай при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» (KZ-1A) успешно вывел на орбиту два космических спутника.

ИСТОЧНИК KP.RU