Китай запустил на орбиту два спутника

СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-31T05:37:55+03:00

Ракета-носитель «Куайчжоу-1А» в субботу утром стартовала с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу

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Утром в субботу, 31 августа, Китай успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» (KZ-1A), сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на национальное космическое управление (CNSA).

Уточняется, что ракета стартовала в 07:41 по местному времени (02:41 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе страны, оба космических аппарата благополучно вышли на орбиту Земли.

Один из них – научно-исследовательский спутник «Сяосян-1-07», второй – микрогравитационный экспериментальный аппарат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что наша страна готова поставлять Китаю российские ракетные двигатели, а в ответ предлагает наладить поставку микроэлектроники.

К слову, в мае врио шефа Пентагона Патрик Шанахан признал, что США теряют свое «превосходство в космосе» на фоне успехов России и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU