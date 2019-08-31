Китай запустил на орбиту два спутника
Утром в субботу, 31 августа, Китай успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А» (KZ-1A), сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на национальное космическое управление (CNSA).
Уточняется, что ракета стартовала в 07:41 по местному времени (02:41 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе страны, оба космических аппарата благополучно вышли на орбиту Земли.
Один из них – научно-исследовательский спутник «Сяосян-1-07», второй – микрогравитационный экспериментальный аппарат.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что наша страна готова поставлять Китаю российские ракетные двигатели, а в ответ предлагает наладить поставку микроэлектроники.
К слову, в мае врио шефа Пентагона Патрик Шанахан признал, что США теряют свое «превосходство в космосе» на фоне успехов России и Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU