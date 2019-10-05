2019-10-05T08:20:41+03:00
В мире

В США запретят въезжать мигрантам без медицинской страховки

Изменения вступят в силу 3 ноября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Въезд мигрантов на территорию Соединенных Штатов будет ограничен. США начнут отказывать в выдаче виз иностранцам без медицинской страховки. Соответствующее распоряжение в пятницу, 4 октября, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно нововведению, заявители должны будут предоставлять медстраховку, которая действует в течение 30 дней с даты въезда в страну. Также можно доказать факт наличия средств для покрытия медицинских расходов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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