2019-06-01T20:28:38+03:00
Общество

Госдеп: заявители на визу США должны теперь указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях

Новые правила вступили в силу 31 мая
Марина ВЕНЦОВА
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Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсетиЗаявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Желающие получить визу Соединенных Штатов теперь должны будут указывать в заявлении имена своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом в субботу сообщил представитель Госдепартамента.

"Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу", - приводит РИА Новости его слова.

Как уточни представитель Госдепа, сбор данной информации о людях, которые желают получить американскую визу, усовершенствует процесс проверки заявителей, а также облегчит подтверждение их личности.

По информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что с 1 января 2019 года для россиян подорожают туристические и деловые визы в США. Стоимость возрастет до $303 из-за введения сбора за выдачу визы, основанного на принципе «взаимности». Такой же сбор взимает российское посольство с граждан США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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