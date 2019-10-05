2019-10-05T16:10:42+03:00
В мире

Компания Тесла планирует отозвать 2000 электромобилей из-за дефекта, который может спровоцировать пожар

Согласно групповому иску к компании, производитель знал о неисправности батареи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Компания может изъять почти две тысячи электромобилейКомпания может изъять почти две тысячи электромобилейФото: производителя
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Национальная администрация безопасности дорожного движения США рассмотрит заявление об отзыве 2000 электромобилей компании Тесла. Как сообщает Reuters, речь идет о модели S и модели X с 2012-2019 годов выпуска. В мае на этих машинах обновили программное обеспечение для зарядки аккумуляторов. Теперь компания получает жалобы на неисправность батареи. Предположительно в машинах обнаружен дефект, который способен спровоцировать пожар батареи.

Петиция была подана 17 сентября офисом калифорнийского адвоката Эдварда Чена. Теперь агентство приступило к ее рассмотрению.

Автор иска уверяет, что электромобилей с дефектом "гораздо больше, чем 2000". Кроме того, по версии Чена, в компании знали, что аккумуляторы с дефектом, а новое приложение, установленное на электромобили, сократит время эксплуатации транспорта до подзарядки.

После сообщения о возможном изъятии электромобилей, акции компании Илона Маска упали на 0,7% до $ 231,43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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