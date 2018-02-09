2018-02-09T17:17:13+03:00
Клуб любознательных

Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет

Радиация и микрометеориты быстро порвут кабриолет в клочья [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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По орбите родстер мчится с перигея в апогей, там Стармэн сидит - пристегнут первый в космосе шофер.По орбите родстер мчится с перигея в апогей, там Стармэн сидит - пристегнут первый в космосе шофер.
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Ученые прикинули судьбу космического электромобиля Tesla Roadster - Илон Маск отправил его в сторону Марса в ночь на 7 февраля 2018 года на своей новой тяжелой ракете Falcon Heavy. И как выразился, отправил «ради смеха», чтобы не брать на борт скучные объекты - кусок бетона или стальную болванку, обычно имитирующие полезную нагрузку.

Шоу Маска имело потрясающий успех. Особенно вид кабриолета со Стармэном (Starman) за рулем на фоне Земли и Вселенной — просто завораживал.

Илон Маск выложил последннее фото удаляющегося от Земли кабриолета.

Илон Маск выложил последннее фото удаляющегося от Земли кабриолета.

Но как долго Tesla Roadster сможет продержаться в открытом космосе?

- Года не дам, - предрек Уильям Кэррол (William Carroll) — химик из Университета Индианы (Indiana University), специализирующийся на изучении пластика и органических молекул.

По словам ученого, микрометеориты быстро превратят кузов автомобиля в решето. А окончательно погубит его космическая радиация. Она повредит все детали из органических материалов — пластика, резины, кожи, углеродного волокна. Разрушит в полимерных молекулах этих веществ углерод-углеродные и углерод-водородные связи.

Кузов у Tesla Roadster карбоновый — то есть, из углеродного волокна, подверженного вредному воздействию жесткого космического излучения. Сначала он будет изодран в клочья, потом распадется на мелкие части. Металлические детали — например, раму из алюминия радиация не тронет, не сильно пострадает и лобовое стекло, колесные диски, электрические батареи.

С выводами коллеги соглашается Ричард Сэчлебен (Richard Sachleben) — член экспертного совета Американского химического общества (American Chemical Society). Но полагает: в каком-то виде Tesla Roadster все же сохранится. Распознать в нем автомобиль, можно будет и через миллион лет. Было бы кому распознавать. Не исключено, что останется узнаваемым и Стармэн — ведь он представляет из себя манекен в скафандре, приспособленном для противостояния космической среде.

Маск планировал доставить Tesla Roadster к Марсу. Но разогнал его чуть сильнее, чем следовало бы. В результате кабриолет направился к поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера. Там — особенно опасно, вполне можно обратиться в пыль от удара какого-нибудь - даже не самого крупного астероида. Но если удасться избежать космического ДТП, то когда-нибудь мы сможем проверить прогнозы химиков - Tesla Roadster двигается по орбите вокруг Солнца, рано или поздно он снова окажется у Земли.

Tesla Roadster направляется в пояс астероидов.

Tesla Roadster направляется в пояс астероидов.

Кстати, далеко не все земляне поверили, что потрясающие кадры с видами на кабриолет и его водителя на самом деле переданы из космоса. Посчитали их постановочными, снятыми где-то в павильоне. Как и высадку американцев на Луну.

Кабриолет снимали три выносных камеры.

Кабриолет снимали три выносных камеры.

На кузове видны тени от рамы, на которой со стороны водителя закреплена боковая камера.

На кузове видны тени от рамы, на которой со стороны водителя закреплена боковая камера.

Специалисты заверили: у Маска съемка подлинная. Tesla Roadster снимали выносные камеры, установленные на рамах — обеспечивали вид со стороны. На кадрах заметно, как они отражаются в кузове кабриолета. Одна из рам видна и перед лобовым стеклом.

Обошлось, словом, без обмана.

Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет.Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет

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