Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет

9 Февр. 2018 2018-02-09T17:17:13+03:00

По орбите родстер мчится с перигея в апогей, там Стармэн сидит - пристегнут первый в космосе шофер.

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Ученые прикинули судьбу космического электромобиля Tesla Roadster - Илон Маск отправил его в сторону Марса в ночь на 7 февраля 2018 года на своей новой тяжелой ракете Falcon Heavy. И как выразился, отправил «ради смеха», чтобы не брать на борт скучные объекты - кусок бетона или стальную болванку, обычно имитирующие полезную нагрузку.

Шоу Маска имело потрясающий успех. Особенно вид кабриолета со Стармэном (Starman) за рулем на фоне Земли и Вселенной — просто завораживал.

Илон Маск выложил последннее фото удаляющегося от Земли кабриолета.

Но как долго Tesla Roadster сможет продержаться в открытом космосе?

- Года не дам, - предрек Уильям Кэррол (William Carroll) — химик из Университета Индианы (Indiana University), специализирующийся на изучении пластика и органических молекул.

По словам ученого, микрометеориты быстро превратят кузов автомобиля в решето. А окончательно погубит его космическая радиация. Она повредит все детали из органических материалов — пластика, резины, кожи, углеродного волокна. Разрушит в полимерных молекулах этих веществ углерод-углеродные и углерод-водородные связи.

Кузов у Tesla Roadster карбоновый — то есть, из углеродного волокна, подверженного вредному воздействию жесткого космического излучения. Сначала он будет изодран в клочья, потом распадется на мелкие части. Металлические детали — например, раму из алюминия радиация не тронет, не сильно пострадает и лобовое стекло, колесные диски, электрические батареи.

С выводами коллеги соглашается Ричард Сэчлебен (Richard Sachleben) — член экспертного совета Американского химического общества (American Chemical Society). Но полагает: в каком-то виде Tesla Roadster все же сохранится. Распознать в нем автомобиль, можно будет и через миллион лет. Было бы кому распознавать. Не исключено, что останется узнаваемым и Стармэн — ведь он представляет из себя манекен в скафандре, приспособленном для противостояния космической среде.

Маск планировал доставить Tesla Roadster к Марсу. Но разогнал его чуть сильнее, чем следовало бы. В результате кабриолет направился к поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера. Там — особенно опасно, вполне можно обратиться в пыль от удара какого-нибудь - даже не самого крупного астероида. Но если удасться избежать космического ДТП, то когда-нибудь мы сможем проверить прогнозы химиков - Tesla Roadster двигается по орбите вокруг Солнца, рано или поздно он снова окажется у Земли.

Tesla Roadster направляется в пояс астероидов.

Кстати, далеко не все земляне поверили, что потрясающие кадры с видами на кабриолет и его водителя на самом деле переданы из космоса. Посчитали их постановочными, снятыми где-то в павильоне. Как и высадку американцев на Луну.

Кабриолет снимали три выносных камеры.

На кузове видны тени от рамы, на которой со стороны водителя закреплена боковая камера.

Специалисты заверили: у Маска съемка подлинная. Tesla Roadster снимали выносные камеры, установленные на рамах — обеспечивали вид со стороны. На кадрах заметно, как они отражаются в кузове кабриолета. Одна из рам видна и перед лобовым стеклом.

Обошлось, словом, без обмана.