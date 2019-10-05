2019-10-05T20:54:50+03:00
В мире

Грузинского депутата его помощница обвинила в попытке изнасилования

Когда девушка начала снимать агрессивное поведение начальника на телефон, он ее избил
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат не прокомментировал обвиненияДепутат не прокомментировал обвиненияФото: Екатерина МАЛИНИНА
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Помощница грузинского депутата обвинила его в попытке изнасилования и избиении. Как сообщает «Sputnik Грузия», речь идет о Илии Джишкариани из правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Тамта Тодадзе рассказала полицейским, что депутат сначала просто оказывал ей знаки внимания, затем стал приставать. Помощница ответила отказом, чем вызвала гнев депутата. Девушка достала телефон и стала снимать на камеру агрессивное поведение Джишкариани. Такое поведение сильно не понравилось грузинскому народному избраннику и он ударил свою помощницу, а после разбил ее телефон.

Девушка обратилась с заявлением в полицию.

В отношении мужчины возбудили дело сразу по трем статьям - за попытку изнасилования, применении насилия и повреждение чужого имущества.

Сайт kp.ru писал о похожем случае, но в Астраханской области - экс-депутата приговорили за изнасилование к 40 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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