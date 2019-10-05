Пять слонов сорвались с обрыва, спасая слоненка

СЕГОДНЯ 23:19 2019-10-05T23:22:45+03:00

Пять слонов и маленький слоненок погибли в водопаде Фото: Кадр видео

Из всей стаи в национальном парке Кхауяй в Таиланде остались в живых всего два слона

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В Таиланде погибли шесть слонов, сорвавшись в бурлящий поток водопада. Взрослые животные пытались помочь слоненку, который оступился во время прогулки и оказался на краю обрыва. Трехлетний детеныш оказался на несколько ярусов ниже сородичей. Но попытки вытащить слоненка закончились гибелью почти всей стаи. Пять взрослых слонов и маленький слоненок, как сообщает Би-Би-Си, погибли, разбившись о камни.

Два других слона были также найдены на краю утеса поблизости. Тайские власти приняли решение переместить их в другое место. Однако, эксперты, специализирующиеся на изучении слонов, не уверены, что оставшись без стаи, эти две особи смогут выжить.

- Слоны полагаются на свои большие стада для защиты и поиска пищи, - говорит Эдвин Вик, основатель фонда Wildlife Friends Thailand.

Он не исключает «эмоциональную травму» выживших животных.

- Известно, что слоны проявляют признаки горя. Это как потерять половину своей семьи, - объяснил эксперт.

В Таиланде всего 7000 азиатских слонов. Причем половина из них живет в неволе.

Слоны погибли, спасая слоненка из водопада.

ИСТОЧНИК KP.RU