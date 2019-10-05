Пять слонов сорвались с обрыва, спасая слоненка
В Таиланде погибли шесть слонов, сорвавшись в бурлящий поток водопада. Взрослые животные пытались помочь слоненку, который оступился во время прогулки и оказался на краю обрыва. Трехлетний детеныш оказался на несколько ярусов ниже сородичей. Но попытки вытащить слоненка закончились гибелью почти всей стаи. Пять взрослых слонов и маленький слоненок, как сообщает Би-Би-Си, погибли, разбившись о камни.
Два других слона были также найдены на краю утеса поблизости. Тайские власти приняли решение переместить их в другое место. Однако, эксперты, специализирующиеся на изучении слонов, не уверены, что оставшись без стаи, эти две особи смогут выжить.
- Слоны полагаются на свои большие стада для защиты и поиска пищи, - говорит Эдвин Вик, основатель фонда Wildlife Friends Thailand.
Он не исключает «эмоциональную травму» выживших животных.
- Известно, что слоны проявляют признаки горя. Это как потерять половину своей семьи, - объяснил эксперт.
В Таиланде всего 7000 азиатских слонов. Причем половина из них живет в неволе.
Слоны погибли, спасая слоненка из водопада.
ИСТОЧНИК KP.RU