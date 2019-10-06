2019-10-06T09:10:39+03:00
Спорт

Итог боя Головкин - Деревянченко за титул чемпиона IBF: Казахстанский боксер победил украинца

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке подвели итоги боя Головкин - Деревянченко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden подвели итоги боя Головкин - Деревянченко. Схватка длилась 12 раундов. Еще в начале поединка украинский спортсмен побывал в нокдауне и получил рассечение брови.

Судьи единогласным решением отдали победу сопернику Сергея, казахстанскому боксеру Геннадию Головкину. Таким образом, 37-летний боец стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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