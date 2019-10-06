2019-10-06T16:31:14+03:00
Спорт

Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу

Он заменит получившего травму Федора Смолова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Соболев - в сборной России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"Соболев - в сборной России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, к которому, по слухам, присматриваются английские топ-клубы, получил официальный вызов в сборную России. Соболев будет готовиться к играм против Шотландии и Кипра.

- В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Кипром, произошло изменение. Вместо получившего в сегодняшнем матче с «Арсеналом» травму Федора Смолова в команду вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев! - сообщила пресс-служба сборной России в официальном Твиттере.

В нынешнем сезоне Соболев - лучший бомбардир Премьер-Лиги с 10 голами в активе.

Игры нашей команды пройдут 10 и 13 октября. Сначала наши примут в "Лужниках" шотландцев, а через несколько дней поедут на Кипр для ответной игры против сборной этой страны. Ранее, напомним, в гостях наши победили Шотландию со счетом 2:1. А Кипр - дома со счетом 1:0 на стадионе в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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