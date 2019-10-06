После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-06T16:43:44+03:00

Встреча лидеров дух стран состоялась в последний раз в феврале 2019 года Фото: REUTERS

По крайней мере до тех пор, пока «Вашингтон не изменит свою политику»

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МИД Северной Кореи сообщает, что в ближайшее время встречаться с представителями США они не планируют. Напомним, в субботу 5 октября в Стокгольме должны были состояться переговоры представителей КНДР и США. Эта встреча должна была стать подготовительной перед переговорами лидеров двух стран. Но диалог не вышел. Посол КНДР сообщил, что американцы пришли на встречу «с пустыми руками». Северная

Корея подготовила ряд предложений по стабилизации ситуации между странами – со своей стороны они обещали прекратить ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет, ликвидировать ядерный полигон.

- Американская сторона настаивала на своей существующей позиции, они не привносят новый пакет в переговоры, - приводит слова пресс-секретаря МИД КНДР Yonhap.- США должны предпринять практические шаги для полного и необратимого отказа от политики противодействия.

Переговоры будут невозможны, считают в КНДР, пока Белый дом не изменит свою политику. Также представитель МИД Северной Кореи сообщил, что переговоры в Стокгольме делегаты от Вашингтона пытались перевести на тему внутренней политики США. "Они не готовились к переговорам", уверены в КНДР. США они отводят срок до конца года, чтобы исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU