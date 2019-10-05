Посол КНДР о сорванных переговорах в Стокгольме: США явились с пустыми руками
Секретная встреча представителей США и КНДР закончилась по инициативе северокорейской стороны раньше срока. Переговорщик по ядерным вопросам Северной Кореи Ким Мён Гил покинул встречу, потому что «США явились с пустыми руками».
Yonhap News Agency сообщает, такой комментарий Ким Мен Гил сделал в Посольстве северной Кореи.
- Переговоры не оправдали наших ожиданий и сорвались. Я очень недоволен, - сказал представитель КНДР на встрече в Стокгольме. - Именно потому, что США не отказались от своей прежней позиции, переговоры на этот раз не дали никаких результатов.
Посол подчеркнул, что США давали надежду, но сильно испортили "аппетит к переговорам". КНДР со своей стороны готовы были прекратить ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет, ликвидировать ядерный полигон на севере страны. Это первый шаг к "денуклеаризации".
ИСТОЧНИК KP.RU