2019-10-05T22:09:43+03:00
Политика

Посол КНДР о сорванных переговорах в Стокгольме: США явились с пустыми руками

Ведущий переговорщик по ядерным вопросам Северной Кореи Ким Мён Гил не смог ни о чем договориться с представителем США
Юлия САЛЬНИКОВА
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В последний раз главы стран вели переговоры в феврале 2019 годаВ последний раз главы стран вели переговоры в феврале 2019 годаФото: REUTERS
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Секретная встреча представителей США и КНДР закончилась по инициативе северокорейской стороны раньше срока. Переговорщик по ядерным вопросам Северной Кореи Ким Мён Гил покинул встречу, потому что «США явились с пустыми руками».

Yonhap News Agency сообщает, такой комментарий Ким Мен Гил сделал в Посольстве северной Кореи.

- Переговоры не оправдали наших ожиданий и сорвались. Я очень недоволен, - сказал представитель КНДР на встрече в Стокгольме. - Именно потому, что США не отказались от своей прежней позиции, переговоры на этот раз не дали никаких результатов.

Посол подчеркнул, что США давали надежду, но сильно испортили "аппетит к переговорам". КНДР со своей стороны готовы были прекратить ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет, ликвидировать ядерный полигон на севере страны. Это первый шаг к "денуклеаризации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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