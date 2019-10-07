В США посчитали, сколько танков у России и НАТО
РФ превосходит страны союза по числу боевых машин
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В США сравнили число танков в России и НАТО. Издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные сайта Global Firepower, пишет, что в РФ по-прежнему имеется самый большой в мире парк бронированных наземных транспортных средств - примерно 22 тысячи боевых танков. Среди военно-политического союз ряда европейских и североамериканских стран самый большой бронированный флот прибывает в Турции — около 3,2 тысяч танков.
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ИСТОЧНИК KP.RU