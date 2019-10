В США посчитали, сколько танков у России и НАТО

СЕГОДНЯ 03:06 2019-10-07T03:06:35+03:00

В США сравнили число танков в России и НАТО. Издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные сайта Global Firepower, пишет, что в РФ по-прежнему имеется самый большой в мире парк бронированных наземных транспортных средств - примерно 22 тысячи боевых танков. Среди военно-политического союз ряда европейских и североамериканских стран самый большой бронированный флот прибывает в Турции — около 3,2 тысяч танков.

ИСТОЧНИК KP.RU