2019-10-07T03:06:35+03:00
Общество

В США посчитали, сколько танков у России и НАТО

РФ превосходит страны союза по числу боевых машин
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США сравнили число танков в России и НАТО. Издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные сайта Global Firepower, пишет, что в РФ по-прежнему имеется самый большой в мире парк бронированных наземных транспортных средств - примерно 22 тысячи боевых танков. Среди военно-политического союз ряда европейских и североамериканских стран самый большой бронированный флот прибывает в Турции — около 3,2 тысяч танков.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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