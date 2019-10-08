Онлайн-тестирование в проекте «Билет в будущее» прошли 8024 чувашских школьника

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-08T17:32:27+03:00

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Подведены итоги первого этапа проекта "Билет в будущее", который направлен на выявление ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов школ. Онлайн-тестирование на платформе проекта прошли 8024 ученика из более чем 100 школ Чувашской Республики.

Проведение такой онлайн-диагностики позволяет определить уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также степень владения основными навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Выявляет она и сферу профессиональных интересов подростков, их конкретные компетенции. И чем хорош именно онлайн- режим, так это тем, что итоги теста школьники сразу же узнают в своем личном кабинете на сайте. Итоги теста помогают ученикам сопоставить свои возможности и способности и перейти к следующей стадии проекта – практике. Здесь же, в личном кабинете, участники проекта получат информацию о доступных практических профориентационных мероприятиях, которые позволят им погрузиться в профессию.

Как отметила директор департамента союза по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова, "Билет в будущее" показал хорошую динамику уже в самом начале. В онлайн-тестировании в рамках проекта приняли участие 36 регионов страны.

Отметим, что «Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов, в рамках которого около 1 млн российских школьников проходят профориентационный тест на специализированной цифровой платформе. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”», являющегося оператором проекта.