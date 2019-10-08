2019-10-08T21:00:00+03:00
Экономика

ЦБ РФ: доступность ипотечного жилья в России достигла исторического максимума

В основном рост обусловлен снижением уровня ставок по кредитам и ростом их длительности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ЦБ РФ: доступность ипотечного жилья в России достигла исторического максимумаЦБ РФ: доступность ипотечного жилья в России достигла исторического максимумаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Банк России оценивает доступность жилья количеством квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на выплату долга половину среднемесячной зарплаты по стране. В материалах ЦБ сообщается, что на 1 июля этот показатель достиг исторического максимума.

Показатель учитывает влияние ставок и сроков по кредиту, уровень цен на недвижимость. Банк России отмечается, что высокий уровень кредитной активности по ипотеке обусловлен именно показателями доступности жилья.

В апреле 2015 года индекс доступности жилья достиг локального минимума - 22,7 кв. метра, на середину текущего года индекс составил уже 35,7 кв. метра.

Центробанк сообщает, что рост индекса обусловлен в первую очередь снижением уровня ставок по кредитам и ростом их длительности.

Отметим, что в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Всего в список включены 15 показателей, среди которых и уровень доступности жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»
Госавтоинспекция выступила против жестких запретов в части электросамокатов
Частную пенсию могут начать выплачивать раньше, чем государственную
В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»
Колокольцев: таджикские полицейские помогли изобличить в России банду земляков
Госавтоинспекция: необходимо определить статус пользователей гироскутеров
Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии
В 2019 году произошло не менее 95 дорожных инцидентов с гироскутерами и самокатами
Правящая партия Украины подготовила проект о легализации медицинской марихуаны
МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООН
Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на Россию
В Германии разбился истребитель F-16
В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail за запрещенную информацию
Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостояния
Онлайн-тестирование в проекте «Билет в будущее» прошли 8024 чувашских школьника
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Ученый рассказал о пользе открытий нобелевских лауреатов по физике
Мьянма стала потенциальным покупателем российских Су-57
Курды могут объединиться с войсками Асада для борьбы с Турцией
Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров
Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за ношение масок
В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
Песков: Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений