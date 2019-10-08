ЦБ РФ: доступность ипотечного жилья в России достигла исторического максимума

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-08T21:00:00+03:00

В основном рост обусловлен снижением уровня ставок по кредитам и ростом их длительности

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Банк России оценивает доступность жилья количеством квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на выплату долга половину среднемесячной зарплаты по стране. В материалах ЦБ сообщается, что на 1 июля этот показатель достиг исторического максимума.

Показатель учитывает влияние ставок и сроков по кредиту, уровень цен на недвижимость. Банк России отмечается, что высокий уровень кредитной активности по ипотеке обусловлен именно показателями доступности жилья.

В апреле 2015 года индекс доступности жилья достиг локального минимума - 22,7 кв. метра, на середину текущего года индекс составил уже 35,7 кв. метра.

Центробанк сообщает, что рост индекса обусловлен в первую очередь снижением уровня ставок по кредитам и ростом их длительности.

Отметим, что в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Всего в список включены 15 показателей, среди которых и уровень доступности жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU