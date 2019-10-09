2019-10-09T07:31:02+03:00
Политика

Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Она обвинила правительство страны в попытке скрыть правду
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессуПелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессуФото: REUTERS
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Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома давать показания в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа расценивается как попытка скрыть правду. По ее мнению, это препятствование расследованию.

- Мы должны предупредить Белый дом, что продолжающиеся усилия по сокрытию правды от американского народа о злоупотреблении президентом властью будут расцениваться как еще одно свидетельство воспрепятствования расследованию, - заявила Пелоси.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Белый дом назвал импичмент Трампа незаконным. По мнению Вашингтона, начатая в отношении президента процедура нарушает как минимум три закона. В связи с этим, как сообщала пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, не стоит ожидать от исполнительной власти участия в этом «политическом театре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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