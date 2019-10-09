Белый дом назвал импичмент Трампа незаконным
В Белом доме заявили, что процедура импичмента, которую в отношении президента США Дональда Трампа начали демократы, незаконна. В связи с этим в администрации американского лидера отказываются участвовать в расследовании.
- В процессе они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы. Все это нарушает конституцию, принцип верховенства права и все предыдущие юридические прецеденты. По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать, - заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
ИСТОЧНИК KP.RU