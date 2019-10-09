В Москве столкнулись трамваи: Водитель не засмотрелась в телефон
Трамвай тоже может получить удар «сзади», авария, которая часто происходит на автомобильной дороге, приключилась на линии электротранспорта. На остановке у Бульвара Рокосовского в Москве трамвай влетел в вагон «собрата». По предварительной версии водитель-виновник ДТП засмотрелась в телефон и просто не заметила стоящий впереди состав.
Оба трамвая, возивших пассажиров по маршруту № 2 и № 7, теперь отправлены на ремонт. Помощь понадобилась и одному из пассажиров, который не удержался в вагоне у получил травмы. Он проходит лечение в больнице.
Обстоятельства ЧП выясняют, как будет наказана виновница аварии, в случае, если докажут, что трамваи столкнулись не из-за технического сбоя, пока не известно.
Ранее сайт kp.ru писал о еще одной аварии с участием трамвая в Москве - дорогу электротранспорт не поделил с трактором. К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU