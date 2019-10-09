В Москве столкнулись трамваи: Водитель не засмотрелась в телефон

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-09T09:23:39+03:00

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Трамвай тоже может получить удар «сзади», авария, которая часто происходит на автомобильной дороге, приключилась на линии электротранспорта. На остановке у Бульвара Рокосовского в Москве трамвай влетел в вагон «собрата». По предварительной версии водитель-виновник ДТП засмотрелась в телефон и просто не заметила стоящий впереди состав.

Оба трамвая, возивших пассажиров по маршруту № 2 и № 7, теперь отправлены на ремонт. Помощь понадобилась и одному из пассажиров, который не удержался в вагоне у получил травмы. Он проходит лечение в больнице.

Обстоятельства ЧП выясняют, как будет наказана виновница аварии, в случае, если докажут, что трамваи столкнулись не из-за технического сбоя, пока не известно.

Ранее сайт kp.ru писал о еще одной аварии с участием трамвая в Москве - дорогу электротранспорт не поделил с трактором. К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU