Госавтоинспекция МВД России дает новый импульс развитию отрядов Юных инспекторов движения

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-09T11:47:11+03:00

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В 2018 году на российских дорогах произошло 19930 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых погибли 628 несовершеннолетних. За девять месяцев 2019 года этот показатель составил 13210 ДТП и 380 погибших детей.

Чтобы снизить смертность детей на дорогах Госавтоинспекция МВД России совместно с федеральным Министерством просвещения решили дать новый импульс развитию отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), существующих в стране с 1973 года. В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» создан официальный портал www.юидроссии.рф и аккаунты в социальных сетях, а также подготовлены информационные и методические материалы.

Кроме того, разработаны единый логотип и формы для ЮИДовцев, а также концепция развития отрядов юных инспекторов движения, которая позволит создать единый подход к обучению детей и подростков основам безопасного поведения на дороге. Планируется, что концепция будет утверждена на Всероссийском форуме ЮИД в Москве 17-19 ноября этого года.

В настоящее время на базе российских школ действуют 30 тысяч отрядов юных инспекторов движения, в которых состоят около 400 тысяч школьников в возрасте с 10 до 14 лет. Новая концепция развития ЮИД предполагает создание к 2024 году 41 тысячи отрядов с 500 тысячами вовлеченных детей в возрасте от 8 до 18 лет.

За ближайшие пять лет планируется увеличить количество проводимых образовательных мероприятий при участии педагогов и сотрудников Госавтоинспекции с 16 до 240 тысяч в год. Среди них такие проекты, как квест «Велошкола», «Академия ЮИД», «Выставка профессий», «Мобильный ЮИД».

Внедряются принципиально новые подходы в обучении детей навыкам безопасного участия в дорожном движении и вовлечении их в деятельность отрядов юных инспекторов движения станут главной темой пресс-конференции, которая состоится 10 октября в 10.00 на площадке информационного агентства ТАСС. В мероприятии примут участие представители Госавтоинспекции МВД России, федерального министерства просвещения, депутатского корпуса, общественных организаций.

Главными участниками пресс-конференции выступят дети – активисты ЮИДовского движения, которые зачитают обращение ко всем участникам дорожного движения и продемонстрируют специально разработанную единую форму ЮИД, а также расскажут о событиях, которые ожидаются в развитии проекта.