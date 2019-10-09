2019-10-09T13:57:22+03:00
Общество

На резервуары «ЗапСибНефтехима» появились иллюстрации краснокнижных животных и растений

Их разрисовали художники из Москвы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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С 24 июня по 19 июля 2019 года состоялся конкурс на разработку эскизов для оформления четырёх резервуаров «ЗапСибНефтехима» высотой 18 метров и диаметром до 45,6 метров каждый и площадью 9677 кв. метров. Принять участие мог художник или творческая группа из любого города. Было подано более 70 заявок, а победителем стала молодая команда художников из МосквыООО «Скимен Студия». Они разработали концепцию #CоседиСИБУРа, взяв за основу авторские иллюстрации животных, птиц, рыб и растений – в том числе краснокнижных. Тех, что обитают или произрастают в лесу прямо за забором нефтехимического комплекса.

По словам сотрудники «Скимен Студии», вдохновением для них послужила деятельность СИБУРа в области заботы об экологии, в частности, тот факт, что перед началом строительства «ЗапСибНефтехима» с территории стройки были пересажены в окрестные леса более 150 краснокнижных растений.

«За забором завода начинается безграничная природа Сибири. И животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения становятся маркерами чистого воздуха в лесах. Производство и природа стали буквально добрыми соседями. И в иллюстрациях на резервуарах показано, как животные, аккуратно отгибая листы профлиста, с любопытством заглядывают на производство», - рассказал Валентин Фролов, генеральный директор «Скимен Студии».

Всего на резервуарах будут изображены 93 вида сибирской флоры и фауны, причём каждый резервуар посвящён представителям одного царства: 21 фигура животных, 23 растения, 24 представителя водного мира, 25 птиц.

До 20 октября художникам предстоит расписать 9 677 кв.метров, тем самым сделать свой вклад в развитие уличного и промышленного искусства.

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@TrueKPRU
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