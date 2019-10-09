2019-10-09T14:55:40+03:00
Спорт

Месси хотел уйти из «Барселоны»

Нападающий «каталонцев» рассказал, что подумывал покинуть клуб
Дарья КРЫЛОВА
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Месси хотел именно завершить карьеру, покинуть футбол навсегда и никогда более в нем не появлятьсяМесси хотел именно завершить карьеру, покинуть футбол навсегда и никогда более в нем не появлятьсяФото: REUTERS
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Лионель Месси в прямом смысле вырос в «Барселоне». Он выступает за нее с 16-лет, является её воспитанником, но и в его жизни наступали переломные моменты.

«Если честно, в моей жизни был такой момент, когда я почувствовал, что устал от множества обстоятельств. Пару раз, в особенности в 2013 и 2014 годах, у меня возникли проблемы с налоговой службой — сложный период для моей семьи. Никто не знает, что происходило на самом деле — дети были еще маленькими, ничего не понимали. Это было плохое время. Тогда я думал о том, чтобы уйти. Но не из-за желания покинуть «Барселону», а чтобы это все закончилось», — сообщил Месси Mundo Deportivo.

Примечательно, что аргентинец подумывал не просто сменить клуб, как сделал это Криштиану Роналду после чемпионата мира 2018 года. Месси хотел именно завершить карьеру, покинуть футбол навсегда и никогда более в нем не появляться, а не уехать в другой чемпионат за новым вызовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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