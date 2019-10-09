2019-10-09T15:40:46+03:00
Общество

Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой

Медик призвал не поддаваться соблазну остаться дома под теплым одеялом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач рассказал о борьбе с осеней хандройВрач рассказал о борьбе с осеней хандройФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зарядка, контрастный душ, зеленый чай и бодрящие ароматические масла являются лучшими средствами борьбы с сонливостью и осенней хандрой. Об этом сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Утро хорошо начать хотя бы с небольшой зарядки. Упражнения помогут насытить кровь кислородом и проснуться. Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ», - рассказал эксперт Агентству городских новостей «Москва».

Тяжельников обратил внимание на то, что утром организм обезвожен, поэтому прежде всего необходимо выпить стакан простой воды. После добавить к завтраку богатый витамином С апельсиновый сок. Он также посоветовал положить на рабочий стол салфетку с каплей бодрящего ароматического масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина или сосны.

Врач призвал бороться с желанием в выходной день остаться дома под теплым одеялом. По его словам, даже небольшая прогулка поможет справиться с осеней хандрой.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 10 способах борьбы с осенней грустью и усталостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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