2019-10-09T20:22:59+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение ПДД

Автор инициативы заявил, что на данный момент невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение ПДДВ Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение ПДДФото: "КП" Архив
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В Госдуму внесен законопроект об электронном обжаловании через портал госуслуг штрафов за нарушение ПДД, выявленных при помощи камер. Автором инициативы выступил зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

По словам депутата, на нынешнем этапе развития технических средств существует вероятность ошибок, которые приведут к необоснованным решениям. При этом на данный момент в законодательстве отсутствует порядок обжалования таких постановлений.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой обжалование постановления о нарушении ПДД может быть подано в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как оспорить штраф ГИБДД с фото- или видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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