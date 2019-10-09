2019-10-09T23:19:05+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы рейсовый автобус врезался в газопровод

Из-за сильной утечки газа существует угроза взрыва
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На юго-востоке Москвы рейсовый автобус врезался в газопроводНа юго-востоке Москвы рейсовый автобус врезался в газопровод
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В среду, 9 сентября, в Москве рейсовый автобус врезался в газовую трубу. Вследствие ДТП газопровод был серьезно поврежден.

Инцидент произошел на Перовской улице, где начали эвакуировать людей из ближайшего жилого дома, а также перекрыли дорогу, поскольку из-за сильной утечки газа существует угроза взрыва.

На данный момент, утечка газа локализована.

По предварительным данным, пострадал только водитель автобуса.

Напомним, ранее в Перми рейсовый автобус врезался в стену здания магазина. В результате аварии погиб один человек и еще 32 пассажира пострадали, из них 10 детей, девять получили ранения средней степени тяжести, у одного ребенка было тяжелое состояние, также в тяжелом состоянии находилось и пятеро взрослых. Весь автобус был «смят» и разбиты окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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