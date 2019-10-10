2019-10-10T07:10:32+03:00
Общество

Погода в Москве на 10 октября 2019 года: дождливо и ветрено

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 10 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами ветер может разогнаться до 15 м/сМестами ветер может разогнаться до 15 м/сФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 10 октября 2019 года будет облачной и дождливой. Температура воздуха днем поднимется до +9..+11 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +7..+9 градусов.

При этом местами по улицам будет "гулять" сильный ветер. Воздушные потоки южного направления движения разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Порой порывы могут достигать даже 15 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, слегка понижено - 742 миллиметра ртутного столба. Оставшиеся дни на этой недели будут примерно такими же. На выходных может потеплеть на несколько градусов, но дождь никуда не денется.

Зато температура будет полностью соответствовать климатическим нормам для середины осени, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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