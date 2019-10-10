2019-10-10T08:08:43+03:00
Политика

В Госдуме заявили, что кабмин игнорирует просьбы о поддержке армии

Речь идет о рекомендациях, озвученных членами комитета по обороне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство игнорирует просьбы депутатов по улучшению условий жизни военныхПравительство игнорирует просьбы депутатов по улучшению условий жизни военныхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Комитет Государственной думы по обороне заявил, что правительство России игнорирует его рекомендации, направленные на удовлетворение потребностей армии. Об этом говорится в заключении к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Согласно документу, кабинет министров не учитывает рекомендации по повышению уровня оплаты труда гражданских сотрудников воинских частей и учреждений федеральных органов исполнительной власти, что может спровоцировать рост очередей на жилье среди военных.

Также депутаты зафиксировали выравнивание уровня оплаты работников низкой квалификации с теми, у кого она гораздо выше. Кроме того, имело место "нивелирование гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями", сообщается на сайте Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что федеральный бюджет был опубликован в сентябре этого года. В документе прописано, что доходы в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, а расходы - 19,5 трлн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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