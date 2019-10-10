Россияне стали выбирать самые дорогой вид транспорта

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-10T11:16:39+03:00

За последнее десятилетие пассажиропоток вырос в службах такси и авиации, а вот другие виды транспорта отмечают падение трафика

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Число пассажиров такси за последнее десятилетие выросло в четыре раза. Если в 2008 году на индивидуальные перевозки приходилось 7,3 млн пассажиров, то в 2018 году этот показатель возрос до 30,1 млн.

Что касается других видов транспорта, то ростом могут похвастаться далеко не все. В сфере авиаперевозок он имеется. Увеличение почти в два раза с 51 млн человек до 118 млн. А вот по железнодорожному транспорту пассажиропоток падает. В 2008 году поезда перевезли 1,3 млрд, а в 2018-м - 1,1 млдр человек. То есть, почти двести миллионов человек решили отказаться от поездок по тем или иным причинам.

Падение отмечено не только по железнодорожному транспорту, но и в сфере трамвайных, автобусных перевозок. Первые потеряли почти 1,3 млрд человек (с 2,5 до 1,2 млрд), вторые – 3,8 (с 14,7 до 10,9 млрд).

Если говорить об общем числе пассажиров, который пришелся на все виды транспорта, то он сократился с 25 до 18 млрд, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU