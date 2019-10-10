В Родительском комитете прокомментировали инициативу наказывать родителей курящих детей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-10T12:50:52+03:00

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Наказывать родителей за курение несовершеннолетних детей — неправильная мера. Такое мнение высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в ответ на инициативу МВД России.

«Я категорически против того, чтобы подобного рода проблемы решались исключительно методом кнута, потому что корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость. Многие родители не могут из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе», - цитирует Волынец RT.

Эксперт добавила, что у детей и подростков фонтанирует энергия, поэтому если ее не направить в правильное русло, то вполне естественно, что она будет выплескиваться другими возможными способами. При этом, по словам Волынец, многие школьники скрывают от родителей, что они курят.

«Если же родители узнают, то они растеряны и не понимают, что делать. Им нужна не административная ответственность, а поддержка, в том числе со стороны психологов и профильных специалистов», - считает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU