Юные инспекторы движения: В России стартовал проект по обучению детей безопасности дорожного движения

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-10T14:45:55+03:00

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Для начала немного статистики. В этом году в России на дорогах погибли 426 детей. На 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но все равно впечатляет. По сути, это 2-3 детских сада со средней численностью. Или две небольших школы.

Раненных в результате ДТП детей на порядок больше – 16,5 тысяч. Тут никаких сравнительных образов не нужно, и так все понятно.

Информационно-пропагандистский проект «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения» разработан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекцией МВД России совместно с Минпросвещения России.

- Любая смерть ребенка трагедия, поэтому мы принимаем все силы и консолидируемся с ведомствами, способными повысить безопасность дорожного движения, - подчеркнул заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. - Мы активно работаем с Минпросвещения России по обучению детей, по привитию им навыков безопасного поведению на дорогах. В целях сокращения детской аварийности проводятся просветительские мероприятия. Расширяется сеть различных детских автомобильных городков и площадок, совершенствуется подготовка педагогов.

По словам Владимира Кузина, одна из успешных форм работ – это организация «Юные инспекторы движения». Она была создана 46 лет назад по инициативе МВД и Минпросвещения. Вовлеченные в движение дети в возрасте от 10 до 14 лет изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом, оказывать первую помощь попавшим в ДТП. Сегодня в России уже 400 тысяч юных инспекторов. Это 30 тысяч отрядов по всей стране.

- Мы считаем, что в рамках воспитания детей ЮИД должен играть ключевую роль в пропаганде безопасного поведения на дорогах, - продолжил Владимир Кузин. – Наша задача сейчас вовлечь в движение детей от 8 до 18 лет, чтобы они могли получить беспрерывное образование: начиная с семьи, детского сада, потом ЮИД, юношеские автошколы и получение прав.

Учитывая, что одной из целей национального проекта «Безопасность дорожного движения» - достижение нулевой смертности, в том числе и детской, на дорогах к 2030 году, то ЮИД – инвестиции в наше будущее.

Депутат Госдумы Владимир Афонский уверен, безопасность дорожного движения - это ментальность, которую нужно формировать с детства. А потому нужны комплексные, прорывные меры, которые позволят исключить смертельные случаи и травматизм.

- Мы часто видим, как дети перебегают дорогу в неположенном месте, игнорируют красный сигнал светофора, - посетовал Владимир Афонский. – Безусловно, нужно всячески поддерживать ЮИД как меру по воспитанию дорожной культуры. К слову, 42 процента детей не знают о существовании этого движения. Поэтому необходимо как можно чаще рассказывать о нем. Кроме того, недавно Правительство РФ внесло значительный вклад в обеспечение детской дорожной безопасности. Были приняты поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь все такие поездки должны проходить в автобусах, оборудованными ремнями безопасности, а сопровождающие взрослые должны в процессе поездке следить за их использованием.

Заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур Хабибуллин рассказал, что ведомство активно поддерживает развитие информационного проекта по безопасности детей на дорогах и обучению их необходимым для этого навыкам.

- Это одно из самых массовых подобных движений, - отметил Ильнур Хабибуллин. – И мы надеемся к 2024 году вовлечь в проект еще больше школьников, увеличив количество отрядов до 41 тысячи. Большая роль в этом отводится педагогам, поэтому мы проводим курсы по повышению их квалификации.

Исполнение проекта «Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения» возложена на компанию «Салве». Ее сотрудники уже разработали фирменный стиль ЮИД: единую форму ЮИД, логотип, печатную продукцию, официальный сайт, а также аккаунты в социальных сетях.

- В этом году запланировано 11 мероприятий в рамках ЮИД, - рассказала генеральный директор Екатерина Акинина. – Например, тестирование по тематике «Безопасность дорожного движения». Оно стартует 14 октября в онлайн формате. С 17 по 19 ноября в Москве пройдет Всероссийский форум ЮИД, самое значимое событие года для всех ЮИДовцев.

Депутат Владимир Афонский предложил разработать еще и мобильное приложение ЮИД, которое для поколения детей – пользователей гаджетов, будет более привычным в пользовании, нежели печатные буклеты.

Фото: ГУОБДД МВД России.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как регулировать движение на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах?

- Сейчас идет активное развитие движения на гироскутерах, моноколесах и электросамокатах, - отметил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. - Но пока правовой статус этих средства не определен. Совместно с Минтрансом мы проводим работу по регламентированию этих устройств.

Депутат Владимир Афонский добавил, что в Госдуме в данный момент также проходят обсуждение вопросы определения административно-правового статуса участников дорожного движения использующих электросамокаты, гироскутеры и т.д.