“Движение в сторону мира без наличных”: Переводы за границу между Mastercard и “Мир” станут быстрее и надежнее

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-10T15:35:30+03:00

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Переводы за границу между картами Mastercard и “Мир” скоро станут еще быстрее и надежнее. Компании Mastercard и «Национальная система платёжных карт» (оператор национальной платежной системы «Мир») заключили соглашение о развитии системы быстрых трансграничных платежей.

Свои подписи под документом на V Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи, который проводится под эгидой Банка России, поставили генеральный директор НСПК Владимир Комлев и глава Mastercard в России Алексей Малиновский - в присутствии исполнительного вице-президента Mastercard в Европе Роберто Титтарелли.

Отмечается, что соглашение станет важным этапом в развитии системы быстрых платежей в России и способствует развитию безналичной экономики в стране. В рабочую группу войдут представители НСПК и Mastercard.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский отметил, что компания постоянно работает над инновационными инструментами, которые позволят сделать денежные переводы еще более удобными и безопасными.

– Работа с НСПК по интеграции Системы быстрых платежей через сервис трансграничных переводов в глобальную экосистему мгновенных платежей Mastercard позволит расширить эти возможности, - рассказал он. Малиновский подчеркнул, что сотрудничество позволит продолжить “движение в сторону создания мира без наличных”, что принесет “пользу гражданам, бизнесу и государству в целом”.

Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев отметил, что в создаваемой в России системе быстрых платежей используются самые современные платежные решения:

- Сегодня в СБП уже используется ряд уникальных и инновационных в мировом масштабе технологических решений. НСПК и Mastercard объединяют усилия для того, чтобы предоставить клиентам банков-участников СБП возможность в дальнейшем осуществлять быстрые межбанковские трансграничные переводы, что отвечает их растущим ожиданиям ко всем видам платежей – от ежедневных переводов с карты на карту до бизнес-расчетов, – отметил Комлев.

Кстати, на днях именно россиян признали самыми продвинутыми пользователями банковских карт. Жители страны за последние восемь лет стали в 30 раз чаще пользоваться банковской картой и гаджетами для оплаты товаров и услуг.