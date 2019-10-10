Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-10T17:00:39+03:00

У Тюмени и Киргизии есть все возможности для расширения сотрудничества. Фото: правительство Тюменской области

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В ходе деловой встречи губернатора тюменского региона Александра Моора, заместителя министра экономики Киргизской Республики Эльдара Алишерова и полномочного представителя правительства Киргизской Республики в Джалал-Абадской области Кыянбека Сатыбалдиева была подписана дорожная карта о предполагаемом последующем многостороннем взаимодействии сторон.

Взаимовыгодное сотрудничество коснется не только торговли и экономики, науки и техники, но также и социальной и культурной сфер, как это и задумывалось при подписании соглашения между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики в марте текущего года на VIII Российско-Киргизской межрегиональной конференции с участием глав государств.

В связи с этим Тюмень готова предоставить Кыргызстану удобство своего геоэкономического положения (на перекрестке федеральных трасс между Западом, Востоком и Севером) и свои индустриальные площадки для развития легкой промышленности и для создания оптово-распределительных центров. Взамен предполагает развить агропромышленный комплекс и пищевую индустрию, чтобы иметь возможность видеть на своих прилавках свежую сезонную плодоовощную продукцию, фрукты и сухофрукты.

«У нас есть все возможности для расширения сотрудничества. Необходимо оказывать сопровождение каждому проекту и контракту, фактически в ручном режиме помогать снимать все возникающие вопросы. Мы готовы работать оперативно в этом направлении и заинтересованы от слов перейти к делу», – резюмировал Александр Моор.