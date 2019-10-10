2019-10-10T18:28:00+03:00
В мире

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Женщины вместе с детьми ожидали депортацию в Россию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Убийство произошло в колонии ПакистанаУбийство произошло в колонии ПакистанаФото: REUTERS
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В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу. Об этом сообщает МИД России в четверг 10 октября. За решетку женщины попали в 2018 году при попытке незаконно пересечь ирано-пакистанскую границу. Вместе с россиянками были дети. Их задержали в городе Кветта в октябре прошлого года.

- Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми они ожидали депортации в Россию, - сообщили в МИД России.- По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Следователи предполагают - женщины планировали попасть в Афганистан, чтобы присоединиться к террористам.

В тюрьме женщины по предварительному сговору совершили убийство надзирательницы 8 октября. Возбуждено уголовное дело. МИД России находится по вопросу расследования преступления на связи с полицией Пакистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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