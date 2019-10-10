В Грузии зарегистрировали патриотическое движение «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-10T18:47:20+03:00

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Власти Грузии зарегистрировали «Бессмертный полк» как неправительственную организацию. О решении миниюста страны сообщила организаторы акции на официальной странице в фейсбуке. Народно-патриотическое движение теперь официально сможет проводить 9 мая шествие по улицам городов Грузии.

В 2018 году такая акция прошли на фоне массовых протестов и задержаний. Тогда несколько десятков человек вышли с портретами героев из своих семей на проспект Чавчавадзе. Участников шествия встретила группа агрессивно настроенных людей, которые проводили демонстрантов криками "позор".

В том же 2018 году "Бессмертный полк» прошел по всем бывшим республикам Советского Союза. В Молдавии и Киргизии шествие с портретами участников Второй мировой войны возглавили президенты. В Украине тоже прошли патриотические акции, однако шествие пытались сорвать националисты.

ИСТОЧНИК KP.RU