2019-10-10T20:57:40+03:00
Общество

Москва встала в семибалльных пробках

В час-пик на дорогах столицы затор оценивался сервисом «Яндекс-пробки» в десять баллов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пробку в час-пик в столице сервис Яндекс оценил в 10 балловПробку в час-пик в столице сервис Яндекс оценил в 10 балловФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве автомобили в конце рабочего дня встали в пробки. По данным сервиса «Яндекс пробки» к 21.00 ситуация на дорогах оценивалась в семь баллов. Дольше всего придется простоять автомобилистам на Садовом Кольце, на Новом Арбате, на дороге от Кузнецкого моста к Сухаревской.

Двумя часами ранее, как раз в час-пик, когда автомобилисты возвращаются с работы, большая часть дорожной карты была отмечена красным цветом – пробки достигали 10 баллов. Причиной такого положения дел на дорогах столицы стал ремонт некоторых трасс, что привело к перекрытию движения, а так же свои коррективы внесла погода. В четверг 10 октября в Москве дождь и ветер.

По прогнозам синоптиков в ночь с 10 на 11 октября в Москве температура опустится до +7 градусов. В Подмосковье ожидается +4. Из-за сильного ветра в столице в четверг был объявлен "желтый уровень опасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»
Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии
Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией
«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора
Минтранс определит время выдачи багажа в аэропортах
В США арестовали украинских помощников адвоката Трампа
В Госдуме отказались делать понедельник после Пасхи выходным днем
Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров
Зеленский не планирует предоставлять Донбассу автономию
В Грузии зарегистрировали патриотическое движение «Бессмертный полк»
Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Зеленский объяснил, почему не может закрыть сайт «Миротворец»
Отстающим регионам России выделят 100 миллиардов рублей
Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с тремя золотыми медалями на мирового первенства
В офисе Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне
В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
“Движение в сторону мира без наличных”: Mastercard и НСПК подписали соглашение
Кремль: Украина сорвала разведение сил в ДНР под надуманным предлогом
Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров
Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного