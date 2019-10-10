Москва встала в семибалльных пробках

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-10T20:57:40+03:00

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В Москве автомобили в конце рабочего дня встали в пробки. По данным сервиса «Яндекс пробки» к 21.00 ситуация на дорогах оценивалась в семь баллов. Дольше всего придется простоять автомобилистам на Садовом Кольце, на Новом Арбате, на дороге от Кузнецкого моста к Сухаревской.

Двумя часами ранее, как раз в час-пик, когда автомобилисты возвращаются с работы, большая часть дорожной карты была отмечена красным цветом – пробки достигали 10 баллов. Причиной такого положения дел на дорогах столицы стал ремонт некоторых трасс, что привело к перекрытию движения, а так же свои коррективы внесла погода. В четверг 10 октября в Москве дождь и ветер.

По прогнозам синоптиков в ночь с 10 на 11 октября в Москве температура опустится до +7 градусов. В Подмосковье ожидается +4. Из-за сильного ветра в столице в четверг был объявлен "желтый уровень опасности".

ИСТОЧНИК KP.RU