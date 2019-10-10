Под Калугой четыре пассажира автобуса погибли в аварии с фурой

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-10T21:44:45+03:00

По предварительной версии водитель пассажирского микроавтобуса выехал на полосу встречного движения при развороте

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На трассе под Калугой столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, авария произошла на 202 километре автодороги М-3 «Украина». Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами по данным 360tv.ru выезжал с территории заправочной станции. На этом участке дороги, чтобы вернуться на нужную полосу, водителям приходится разворачиваться и пересекать встречную полосу движения.

Завершить маневр водитель микроавтобуса не успел. В него врезался МАН, который следовал по своей полосе. Вероятно, водитель слишком поздно нажал на тормоз.

Обе машины вылетели с дороги в кювет. Погибли четыре человека. Фура сильно смяла "Мерседес" в том месте, на которое пришелся удар. Еще шесть человек получили серьезные травмы. состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

Следователи начали проверку, в том числе предстоит определить, законно ли в микроавтобусе перевозили пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU