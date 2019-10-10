2019-10-10T21:44:45+03:00
Происшествия

Под Калугой четыре пассажира автобуса погибли в аварии с фурой

По предварительной версии водитель пассажирского микроавтобуса выехал на полосу встречного движения при развороте
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Калужской областиФото: ГУ МЧС по Калужской области
Изменить размер текста:

На трассе под Калугой столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, авария произошла на 202 километре автодороги М-3 «Украина». Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами по данным 360tv.ru выезжал с территории заправочной станции. На этом участке дороги, чтобы вернуться на нужную полосу, водителям приходится разворачиваться и пересекать встречную полосу движения.

Завершить маневр водитель микроавтобуса не успел. В него врезался МАН, который следовал по своей полосе. Вероятно, водитель слишком поздно нажал на тормоз.

Обе машины вылетели с дороги в кювет. Погибли четыре человека. Фура сильно смяла "Мерседес" в том месте, на которое пришелся удар. Еще шесть человек получили серьезные травмы. состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

Следователи начали проверку, в том числе предстоит определить, законно ли в микроавтобусе перевозили пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24