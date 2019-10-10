Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

СЕГОДНЯ 22:30 2019-10-10T22:38:31+03:00

Президент Кубы в политике больше 30 лет Фото: REUTERS

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Новым президентом Кубы сталь Мигель Диас-Канель. Об этом сообщили в Национальном Собрании страны. Выборы прошли в четверг 10 октября. За кандидатуру Диас-Канель проголосовало большинство депутатов местного парламента на внеочередном заседании.

- Нас ждут напряженные и сложные дни, но никто не собирается лишать нас уверенности в будущем, которое мы обязаны нашим детям на Родине, -сказано в твиттер президента Кубы.

Ранее Мигель Диас-Канель возглавлял Госсовет страны. Кстати, на пост президента претендовали еще 17 человек. И, несмотря на то, что победу нынешнему президенту заранее предсказывали эксперты, о последнего народ страны не был уверен, кто станет новым главой Кубы.

Сайт kp.ru писал, что политическая карьера Диас-Канель началась в 1989 году. Он вступил в «Союз молодых коммунистов» и быстро заработал репутацию близкого к народу работника. Вскоре его стали называть одним из самых перспективных политиков страны.

В начале октября лидер Кубы встретился с премьер-министром Росии Дмитрием Медведевым и принял приглашение посетить Россию нынешней осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU