2019-10-10T22:54:33+03:00
В мире

В Китае сделали боевую летающую тарелку

Чудо-машину показали на выставке China Helicopter Exposition 2019
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дисколет якобы может перемещаться в воздухе со скоростью 650 километров в час Фото: twitter.com/alert5Дисколет якобы может перемещаться в воздухе со скоростью 650 километров в час Фото: twitter.com/alert5Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Китайские конструкторы доказали, что в этой стране могут сделать что-угодно: хоть кроссовки как у известного бренда с разницей в одной букве, хоть целую летающую тарелку. Необычный экспонат представили на крупнейшей авиационной выставке China Helicopter Exposition 2019.

Летающая тарелка названа «дисколет» по форме, которую имеет летающий объект. Фотографиями китайской военной новинки поделился в твиттер пользователь под именем Alert 5.

«Дисколет» может разгоняться до 650 километров в час. Правда, в деле летающую машину, не показали. Правда, в сети тут же нашлись скептики, которые уверены – машина такой формы с трудом сможет подняться в воздух, не то что развить такую скорость.

Китай представил боевую летающую тарелку..

Попытки сделать летательный аппарат, напоминающий известные уфологам аппараты НЛО, предпринимали в разных странах, в том числе в Европе. В гитлеровской Германии тоже пытались сделать машину, похожую на НЛО, то «тарелка» могла лишь немного оторваться от земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд Германии арестовал застрелившего двух человек у синагоги в Галле экстремиста
Первый тайм матча Россия - Шотландия завершился вничью 0:0
Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Зеленский рассчитывает на нормандский саммит в ноябре
Под Калугой четыре пассажира автобуса погибли в аварии с фурой
Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»
Москва встала в семибалльных пробках
Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии
Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией
«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора