В Китае сделали боевую летающую тарелку

СЕГОДНЯ 22:52 2019-10-10T22:54:33+03:00

Дисколет якобы может перемещаться в воздухе со скоростью 650 километров в час Фото: twitter.com/alert5 Фото: Twitter.com

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Китайские конструкторы доказали, что в этой стране могут сделать что-угодно: хоть кроссовки как у известного бренда с разницей в одной букве, хоть целую летающую тарелку. Необычный экспонат представили на крупнейшей авиационной выставке China Helicopter Exposition 2019.

Летающая тарелка названа «дисколет» по форме, которую имеет летающий объект. Фотографиями китайской военной новинки поделился в твиттер пользователь под именем Alert 5.

«Дисколет» может разгоняться до 650 километров в час. Правда, в деле летающую машину, не показали. Правда, в сети тут же нашлись скептики, которые уверены – машина такой формы с трудом сможет подняться в воздух, не то что развить такую скорость.

Китай представил боевую летающую тарелку..

Попытки сделать летательный аппарат, напоминающий известные уфологам аппараты НЛО, предпринимали в разных странах, в том числе в Европе. В гитлеровской Германии тоже пытались сделать машину, похожую на НЛО, то «тарелка» могла лишь немного оторваться от земли.

ИСТОЧНИК KP.RU