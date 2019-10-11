Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с РФ

СЕГОДНЯ 02:15 2019-10-11T02:15:44+03:00

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал странной ситуацию отсутствия прямого авиасообщения с Россией.

- Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании, - отметил украинский политик.

Также Зеленский напомнил, что авиасообщение между РФ и Киевом прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Незалежной.

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ИСТОЧНИК KP.RU