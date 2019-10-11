Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с РФ
Украинский политик подчеркнул, что из-за этого происходит банкротство компаний страны
Изменить размер текста:
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал странной ситуацию отсутствия прямого авиасообщения с Россией.
- Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании, - отметил украинский политик.
Также Зеленский напомнил, что авиасообщение между РФ и Киевом прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Незалежной.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU