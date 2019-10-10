В офисе Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-10T17:38:45+03:00

В офисе политика заявили, что от общения с журналистами из России отказываются сознательно Фото: REUTERS

Чиновники объяснили, что пошли на это сознательно

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Отсутствие российских СМИ на проходящей пресс-конференции президента Украины связанно с принципиальным нежеланием офиса Владимира Зеленского общаться с прессой РФ. Такой комментарий дал заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

В офисе политика заявили, что от общения с журналистами из России отказываются сознательно, поэтому аккредитация представителями средств массовой информации не была выдана.

Напомним, сегодня в Киеве проходит большой пресс-марафон с Владимира Зеленского. Всего на мероприятие было аккредитовано более 300 изданий, среди которых и иностранные. Однако поданные российскими СМИ заявки на аккредитацию были отклонены, сообщают РИА Новости.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Владимир Зеленский рассказал, что не собирается вводить военное положение на территории страны ради обеспечения большей безопасности для ее населения.

Также глава Незалежной заявил, что не будет "играть в игры" и обнародовать расшифровку переговоров с Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU