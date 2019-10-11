Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация
Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинским "крылом" Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
- Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было, - рассказал политик журналистам во время пресс-конференции.
Лидер Незалежной подчеркнул, что на данный момент "все зависит от людей, которые там живут".
- Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его, - подытожил Зеленский, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского продлилась более 14 часов. На мероприятие аккредитовались более 300 представителей прессы. Целью общения с сотрудниками СМИ Владимир Зеленский объяснил тем, что в последнее время он крайне мало встречался с журналистами.
ИСТОЧНИК KP.RU