2019-10-11T06:41:36+03:00
В мире

Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизация

Лидер Незалежной отметил, что сейчас "все зависит от людей, которые там живут"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизацияЗеленский заявил, что в украинском Крыму отсутствовала инфраструктура и цивилизацияФото: REUTERS
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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинским "крылом" Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".

- Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было, - рассказал политик журналистам во время пресс-конференции.

Лидер Незалежной подчеркнул, что на данный момент "все зависит от людей, которые там живут".

- Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его, - подытожил Зеленский, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского продлилась более 14 часов. На мероприятие аккредитовались более 300 представителей прессы. Целью общения с сотрудниками СМИ Владимир Зеленский объяснил тем, что в последнее время он крайне мало встречался с журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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