2019-10-11T10:07:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина зарезал троих человек

Нападавшего уже задержали. Один из пострадавших скончался, двое - в больнице
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина жестоко расправился со своими знакомымиМужчина жестоко расправился со своими знакомымиФото: Иван ВИСЛОВ
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В подмосковной Кашире совершено убийство. Мужчина насмерть зарезал своего знакомого в ходе ссоры и ранил еще двоих человек.

Все произошло в ночь на четверг, 10 октября. В одном из жилых домов по улице Садовой обнаружили труп 28-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями грудной клетки.

Оттуда же через 20 минут были госпитализированы двое пострадавших в возрасте 27 и 32 лет. Одного из них нападавший ранил ножом в шею. Молодого человека прооперировали, в сознание он еще не пришел. У второго диагностированы ножевые ранения предплечий.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, виновник инцидента уже задержан. Им оказался безработный местный житель. Подозреваемый рассказал, что совершил преступление в порыве гнева.

Стоит отметить, что такие убийства чаще всего происходят во время распития алкогольных напитков. Например, в Курской области пару дней назад было завершено расследование в отношении мужчины, который повздорил с собутыльником и ударил своего друга ножом в грудь. Сайт kp.ru писал, что от полученных травм 24-летнйи парень скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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