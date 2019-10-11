Жители Саратова несут цветы и игрушки к школе убитой Лизы Киселевой
Жестокое убийство потрясло жителей Саратова. Утром в среду, 9 октября, в центре города была убита девятилетняя Лиза Киселева.
Сайт kp.ru писал, что девочка ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Тысячи добровольцев и правоохранителей искали ребенка несколько дней в надежде, что с Лизой все в порядке, но ближе к полуночи 10 октября стало известно, что Лизу убили.
В Саратове местные жители несут цветы и игрушки к месту убийства 9-летней девочки.
Полицейские стали вскрывать все гаражи по пути следования школьницы и обнаружили ее тело в одном из них. Вскоре был задержан ранее судимый местный житель Михаил Туватин. На допросе он признался в содеянном, пояснив, что просто испугался.
Лиза якобы спросила, кому принадлежит гараж, которым мужчина несколько месяцев назад незаконно завладел. Михаил подумал, что девочка может нажаловаться на него родителям и убил ее.
В школе №24, где ребенок учился, организовали небольшой мемориал. К входу в учебное заведение несут цветы, мягкие игрушки и свечи. Об этом сообщают очевидцы,
Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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