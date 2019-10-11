2019-10-11T13:49:00+03:00
Общество

В Минздраве назвали самые «популярные» детские заболевания

С этими проблемами малыши до года сталкиваются чаще всего
Елена АКИМОВА
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В Минздраве назвали болезни, которые чаще всего встречаются у малышейВ Минздраве назвали болезни, которые чаще всего встречаются у малышейФото: EAST NEWS
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В Минздраве посмотрели статистику детских заболеваний за 2018 год и назвали самые часто встречающиеся недуги у малышей, возрастом до 1 года.

Всего было зарегистрировано более 4,3 млн заболеваний. Самыми распространенными стали проблемы с дыханием, а вот реже всего диагностируются психические расстройства.

Рейтинг заболеваний у малышей:

Заболевания органов дыхания – более 2 млн случаев,

Родовые травмы, врожденные аномалии - 411 тыс. раз.,

Расстройства нервной системы - почти 400 тыс. случаев,

Нарушения работы органов пищеварения - 236,6 тыс.случаев,

Болезни кожи - 220 тыс. случаев,

Новообразования - 43,7 тыс. случаев,

Травмы - 41,6 тыс. случаев,

Нарушения системы кровообращения - 17,1 тыс. случаев,

Отклонения от нормы без точного диагноза - 4,2 тыс. случаев,

Психические расстройства – 18 случаев.

Кстати, последний показатель серьезно снизился за последнее десятилетие. Если в 2008 году психические расстройства диагностировали 1,2 тысячи раз, то теперь в 70 раз меньше, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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