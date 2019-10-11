В Минздраве назвали самые «популярные» детские заболевания
В Минздраве посмотрели статистику детских заболеваний за 2018 год и назвали самые часто встречающиеся недуги у малышей, возрастом до 1 года.
Всего было зарегистрировано более 4,3 млн заболеваний. Самыми распространенными стали проблемы с дыханием, а вот реже всего диагностируются психические расстройства.
Рейтинг заболеваний у малышей:
Заболевания органов дыхания – более 2 млн случаев,
Родовые травмы, врожденные аномалии - 411 тыс. раз.,
Расстройства нервной системы - почти 400 тыс. случаев,
Нарушения работы органов пищеварения - 236,6 тыс.случаев,
Болезни кожи - 220 тыс. случаев,
Новообразования - 43,7 тыс. случаев,
Травмы - 41,6 тыс. случаев,
Нарушения системы кровообращения - 17,1 тыс. случаев,
Отклонения от нормы без точного диагноза - 4,2 тыс. случаев,
Психические расстройства – 18 случаев.
Кстати, последний показатель серьезно снизился за последнее десятилетие. Если в 2008 году психические расстройства диагностировали 1,2 тысячи раз, то теперь в 70 раз меньше, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU