Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-11T15:45:37+03:00

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В Великобритании создали банковскую карту из чистого золота. Даже с пустым лицевым счетом такая карточка стоит немало. Как сообщает Daily Mail, платежная карта изготовлена из 18-кратного драгоценного металла. За такой продукт нужно заплатить 23 тысячи долларов. Если владелец захочет выделиться (хотя казалось бы, куда еще!), то создатели карточки предлагают выполнить на изделии индивидуальный дизайн. За услугу нужно будет доплатить.

Золотую карточку выпустила компания Mastercard совместно с технологической компанией Accomplish Financial.

Обладателю золотой карты положены бонусы. Например, не придется платить за обмен валюты или расставаться с деньгами на счете из-за комиссий по операциям. Директор The Royal Mint Энн Джессоп объясняет выпуск такого продукта просто увеличением спроса на уникальные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU