2019-10-11T15:45:37+03:00
В мире

Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании

Карту оценили в 23 тысячи долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Золото считается хорошим вложением, особенно, когда на золотой карте есть собственный счетЗолото считается хорошим вложением, особенно, когда на золотой карте есть собственный счетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Великобритании создали банковскую карту из чистого золота. Даже с пустым лицевым счетом такая карточка стоит немало. Как сообщает Daily Mail, платежная карта изготовлена из 18-кратного драгоценного металла. За такой продукт нужно заплатить 23 тысячи долларов. Если владелец захочет выделиться (хотя казалось бы, куда еще!), то создатели карточки предлагают выполнить на изделии индивидуальный дизайн. За услугу нужно будет доплатить.

Золотую карточку выпустила компания Mastercard совместно с технологической компанией Accomplish Financial.

Обладателю золотой карты положены бонусы. Например, не придется платить за обмен валюты или расставаться с деньгами на счете из-за комиссий по операциям. Директор The Royal Mint Энн Джессоп объясняет выпуск такого продукта просто увеличением спроса на уникальные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова
Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей
«Невосполнимая потеря»: космонавт-испытатель Максим Сураев о смерти Леонова
Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах
Причина смерти Алексея Леонова: космонавт скончался после продолжительной болезни
На борту разбившегося в Африке самолета могли находиться россияне
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере
В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки
Минздрав не планирует запрещать рекламу сладких напитков
В Кении разбился пассажирский самолет
В Минздраве назвали самые «популярные» детские заболевания
В гильдии автошкол поддержали тесты на алкоголизм для водителей
Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий
Жители Саратова несут цветы и игрушки к школе убитой Лизы Киселевой
Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе
Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии
Путин: Россия создаст РСМД в ответ на аналогичные действия США
Автоэксперт поддержал идею о проверке водителей на хронический алкоголизм
Назван продукт, снижающий риск развития сердечных заболеваний
Минздрав назвал регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Москвичам поступают электронные письма с вирусом "от МФЦ"
Военный самолет Ан-72 пропал с радаров в ДР Конго
В Подмосковье мужчина зарезал троих человек