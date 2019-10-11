2019-10-11T16:26:44+03:00
В мире

Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября

Точную дату правительство сообщит за 48 часов до процедуры
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Могила Франсиско Франко в Долине павшихМогила Франсиско Франко в Долине павшихФото: REUTERS
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Останки диктатора Франсиско Франко перезахоронят до 25 октября. Об этом сообщила и.о. вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво. Она отметила, что точную дату эксгумации правительство сообщит родственником Франко за 48 часов до процедуры. Вся церемония будет проведена с "максимальным уважением к останкам и семье" и журналисты на нее приглашены не будут, пишет РИА Новости.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 годы. Он был одним из организаторов военного переворота, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. Жертвами диктаторского режима Франко стали тысячи испанцев. Скончался он в 1975 году, и был похоронен в гробнице монументального комплекса «Долина Павших» недалеко от Мадрида. Там же захоронены и многие жертвы его режима.

В 2018 году испанское правительство приняло решение перезахоронить диктатора на кладбище в Эль-Пардо. А «Долину Павших» решили превратить в мемориальный памятник, посвященный жертвам режима Франко. Семья диктатора резко воспротивилась такому решению и подала иск. Однако суд его отклонил, и уже 10 октября были сняты последние юридические препятствия для эксгумации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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