Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко
Правительство Испании одобрило декрет, позволяющий произвести эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко и перенести их в другое место. Об этом сообщила заместитель председателя кабинета министров Кармен Кальво.
В настоящий момент прах генералиссимуса находится в гробнице монументального комплекса Долина павших недалеко от Мадрида. Там же захоронены и многие жертвы его режима.
Кабмин же хочет перенести останки диктатора в более подходящее место, которое будет выбрано на основе пожеланий его наследников. Для этого необходимо внести изменения в закон об исторической памяти 2007 года. Однако сначала постановление должна одобрить нижняя палата парламента Испании, передаёт El Pais.
Франсиско Франко возглавлял королевство с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами. Считается, что жертвами режима диктатора стали не менее 140 тысяч человек.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году скончалась единственная дочь Франко - Мария дель Кармен. Ей был 91 год.