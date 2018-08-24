2018-08-24T15:38:05+03:00
В мире

Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко

Сейчас прах организатора военного переворота находится в том же комплексе, где захоронены жертвы его режима
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Могила Франсиско Франко в Долине павшихМогила Франсиско Франко в Долине павшихФото: REUTERS
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Правительство Испании одобрило декрет, позволяющий произвести эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко и перенести их в другое место. Об этом сообщила заместитель председателя кабинета министров Кармен Кальво.

В настоящий момент прах генералиссимуса находится в гробнице монументального комплекса Долина павших недалеко от Мадрида. Там же захоронены и многие жертвы его режима.

Кабмин же хочет перенести останки диктатора в более подходящее место, которое будет выбрано на основе пожеланий его наследников. Для этого необходимо внести изменения в закон об исторической памяти 2007 года. Однако сначала постановление должна одобрить нижняя палата парламента Испании, передаёт El Pais.

Франсиско Франко возглавлял королевство с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами. Считается, что жертвами режима диктатора стали не менее 140 тысяч человек.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году скончалась единственная дочь Франко - Мария дель Кармен. Ей был 91 год.

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