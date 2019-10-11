Правительство обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-11T17:04:53+03:00

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Правительство России разработало новый проект, согласно которому все подвалы многоквартирных домов должны будут держаться открытыми. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

В настоящее время действует закон, принятый в 1990-е годы. Согласно нему, все подвальные окна должны быть замурованы. Это приводит к тому, что бездомные животные оказываются замурованными в подвалах не в силах выйти на волю. А некоторые из них, наоборот, гибнут на холоде из-за невозможности попасть в помещение.

Поэтому уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы изменить действующий закон. Сейчас такой проект уже разработан и готовится к принятию.

Новый закон позволит решить сразу две проблемы. Во-первых – спасти бездомных животных от гибели. А во-вторых обеспечить требуемый температурно-влажностный режим подвалов многоквартирных домов, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU