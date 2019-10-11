Смертельно больной ученый хочет «переместиться» в первого в мире аватара

СЕГОДНЯ 21:08 2019-10-11T21:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученый из Великобритании планирует стать первым в мире киборгом с помощью собственного аватара. В 2017 году Питеру Скоту-Моргану поставили диагноз – терминальный БДН, это болезнь, при которой отмирают мышцы, человек постепенно теряет возможность ходить, шевелить конечностями, говорить. Но учёный отказался принимать свое нынешнее положение. Он назвал свое физическое тело «Питер 1.0». Морган понимает, что в этом виде он долго не сможет существовать – потому он начал подготовку в переходу к версии «Питер 2.0».

Вместе со своим партнером 61-летний ученый создал своего собственного аватара. Разработчики использовали все знания и многолетний опыт, а также доступ к наунчым правительсвеннм базам, полученным во время работы, когда «Питер 1.0» был здоров. 9 октября ученый написал в твиттер:

Аватар с лицом ученогоФото: Кадр видео

- Это мой последний пост как Питер 1.0. Завтра я обмениваю свой голос на потенциально десятилетия жизни, когда мы завершаем последнюю медицинскую процедуру для моего перехода в состяние киборга. Я не умираю, я преображаюсь! О, как я люблю науку!

Издание The Mirror пишет, что создан аватар с лицом, похожим на лицо ученого. Этот прототип может говорить, выражать эмоции на лице. Этой возможности сам Питер уже лишен из-за болезни. Пока Морган управляет аватаром с помощью движения зрачков.

- Когда я говорю «Киборг», я имею в виду не просто какого-то старого киборга. Это самый совершенный человеческий кибернетический организм, когда-либо созданный, - приводит слова ученого издание.

Он готов к тому, что все в нем будет необратимо изменено – тело и мозг, но при этом ученый уверен, создание останется и Морган получит новую жизнь, но уже как робот.

- Мой мозг станет электронным, - уверен ученый.

Ученый хочет стать первым в мире киборгом.

ИСТОЧНИК KP.RU