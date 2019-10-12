"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
Женщина характеризует своего родственника положительно и отрицает его причастность к преступлению
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Российские СМИ опубликовали видеозапись, на котором мать признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове рассказывает о своем сыне. Женщина характеризует родственника положительно и отрицает его причастность к преступлению.
- Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый, - отметила женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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