"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне

СЕГОДНЯ 01:42 2019-10-12T01:42:45+03:00

Женщина характеризует своего родственника положительно и отрицает его причастность к преступлению

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Российские СМИ опубликовали видеозапись, на котором мать признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове рассказывает о своем сыне. Женщина характеризует родственника положительно и отрицает его причастность к преступлению.

- Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый, - отметила женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU